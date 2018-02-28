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28 февраля 2018
21:43  28 февраля 2018 0

Порошенко похвастался перед украинцами отдыхом на Мальдивах

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Спустя два месяца украинский президент вынужден был коснуться больной темыФото: пресс-служба президента Украины

Президент Петр Порошенко впервые публично затронул тему отпуска, который провел с семьей на Мальдивах. По его словам, потраченная на отдых баснословная сумма никак не сказалась на украинском бюджете.

Украинский лидер заявил, что перелет и отель он оплатил со своего счета в украинском банке. Все эти расходы будут указаны в декларации, которая будет опубликована в марте. «Вы сможете убедиться. На это не было потрачено ни копейки с украинского бюджета, все средства были задекларированы, с них были оплачены все налоги», — заявил Порошенко в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал «112 Украина».

Как уже сообщало «URA.RU», Порошенко и девять его родственников побывали на Мальдивах с 1 по 8 января 2018 года. По информации СМИ, Порошенко арендовал самую дорогую виллу курорта Owner’s Villa (Private Island) под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine). При этом семья украинского лидера могла пользоваться фальшивыми документами, сообщают «Дни.ру». Перелет обошелся в 188 тыс. долларов, а в целом отпуск оценили в полмиллиона долларов.

В целом же, по данным украинских СМИ, на заграничные поездки Петра Порошенко в 2017 году ушло 34,3 млн гривен (73 млн рублей), пишет сайт «Подмосковье сегодня». За прошедший год он 26 раз покидал страну: один вояж в среднем стоил 2,8 млн рублей в пересчете на российскую валюту.

Владимир Васин
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