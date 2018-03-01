Олимпийского чемпиона призвали бойкотировать биатлон в Тюмени

16:59 01 марта 2018 2

Комплекс «Жемчужина Сибири» реконструировали перед соревнованиями мирового уровня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Норвежский журналист Эстен Сатер призвал олимпийского чемпиона, биатлониста Йоханнеса Бё, отказаться от участия в соревнованиях в Тюмени. Девятый этап Кубка мира должен пройти НА Урале с 22 по 25 марта 2018 года.

«Это ошибка — ехать на финал Кубка мира в страну, где не работает система допинг-контроля. Речь идёт о международном давлении с целью помочь России изменить сумасшедшую допинговую культуру», — цитирует RT публикацию Сатера. Также журналист осудил восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК и напомнил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не вернуло аккредитацию РУСАДА.

Как уже сообщало «URA.RU», отношение к турниру в Тюмени разделило биатлонные федерации разных стран. В частности, бойкотировать соревнования намерены спортсмены из Канады, США и Чехии. Напротив, несмотря на напряженность в отношениях с Россией, на девятый этап Кубка мира намерена приехать сборная Украины. Демонстративно заявили, что с удовольствием примут участие в состязаниях пятикратный олимпийский чемпион, француз Мартен Фуркад и двукратная серебряный призёрка чемпионата Европы испанка Виктория Падьяль Эрнанде.

Кубок мира по биатлону в 2017 году в Тюмени предложено было отменить из-за доклада WADA, обвинившей биатлонистов РФ в употреблении допинга. На подготовку к нему были потрачены большие средства, большая часть билетов уже продана.