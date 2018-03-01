21:32 01 марта 2018 0

Журналист: «Не на Луне живем» Фото: Василий Гришин © URA.RU

Член Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе заявил, что разрыв отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) — «очень плохой шаг в неправильном направлении». Журналист подчеркнул, что такая идея может появиться только на «нервной почве» и привести к деградации общества.

«Отношения с западным сообществом, то есть c наиболее развитой частью мира, очень плохие. Может быть, под знаком того, что не нужно в наши дела соваться, мы сами с усами, такой вопрос и встанет на нервной почве. Тогда это приведет к еще большему отходу от столбовой дороги развития человечества, потому что мы не на Луне живем», — сказал Сванидзе в интервью РБК. Он назвал разрыв с ЕСПЧ «очередным очень плохим шагом в неправильном направлении».

Ранее «URA.RU» писало о том, что Москва обсуждает возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и, как следствие, прекращение сотрудничества с ЕСПЧ. Конвенция о защите прав человека и основных свобод вступила в силу в 1953 году. Она была подписана всеми 47 странами — членами Совета Европы. В него, помимо стран ЕС, вошли Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Босния и Герцеговина и ряд других государств.

В 2017 году Россия оказалась на первом месте по числу нарушений прав человека, признанных ЕСПЧ. В 2014 году наша страна была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В результате более 20 судей ЕСПЧ были избраны без участия российских представителей Легитимность их решений, таким образом, вызывает большие вопросы, отметили российские дипломаты.

В Совете Европы заявили, что не получали от России официальной информации о желании выйти из Европейской конвенции по правам человека, уточняет «Национальная служба новостей».