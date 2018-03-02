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02 марта 2018
01 марта 2018
00:47  02 марта 2018 2

Путин посмеялся над шутками уральских комиков

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
Владимир Путин провел вечер на игре КВНФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вечером 1 марта президент России Владимир Путин впервые за 14 лет посетил сезонную игру КВН — 1/8 финала высшей лиги КВН, которая прошла в Театре Российской армии.

Участниками этапа, как пишет RT, стали уральские команды «Борцы» [Сургут] и «Наполеон Динамит» [Тюмень], а также «Русская дорога» [Армавир], «Морская академия» [Мурманск] и «Раисы» [Иркутск]. В телевизионный эфир игра выйдет в пятницу, 9 марта.

Отмечается, что на игре в зале также присутствовали российские хоккеисты Иван Телегин и Кирилл Капризов, которых глава государства еще раз поздравил с завоеванием золота на Олимпийских играх 2018 года.

Сергей Демин
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