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02 марта 2018
16:31  02 марта 2018 8

Зарубежные СМИ опровергли сведения о сотнях погибших россиян в Сирии

«Гонка героев-2017». Екатеринбург, бтр, армия, военные, солдаты, военная техника
Бойцы оказались слишком близко к обстрелянным позициямФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Немецкие журналисты отправились в Сирию, чтобы на месте восстановить все события, связанные с заявлениями о гибели наемников ЧВК «Вагнер». Один из основных выводов расследования сводится к тому, что потери россиян существенно ниже, чем те, о которых заявлялось сразу после боя.

На месте боев побывали представители издания Spiegel, пишет РБК. Как установили немецкие журналисты, события разворачивались в течение трех дней. Началось все утром 7 февраля, когда около 250 бойцов попытались переправиться на западный берег Евфрата. Группировка состояла из представителей племен Бекар и Альбо Хамад, поддерживающих официальную власть, солдатов 4-й дивизии правительственных войск, афганских и иракских бойцов из шиитских организаций «Фатимиюн» и «Зайнабиюн». Россиян среди них не было.

Поскольку участок контролируется курдскими союзниками США, американцы открыли огонь. Массированный удар производился с применением дронов, боевых вертолетов, летающей батареи АС-130, ракет и артиллерии. На следующую ночь американцы обстреляли также группу повстанцев из Табии, которые пытались забрать тела убитых. Наконец, 9 февраля были обстреляны позиции на на восточном берегу Евфрата. Россияне, как следует из расследования Spiegel, в операции не участвовали. Но небольшая их группа оказалась слишком близко к обстрелянным позициям, в результате чего погибло порядка 10-20 бойцов, что значительно меньше звучавших ранее заявлений о трех сотнях убитых.

Выводы немецких журналистов подтвердил их сирийский коллега Der Spiegel. Основатель портала Euphrates Post заявил, что российским добровольцам «просто не повезло оказаться в неподходящем месте в неподходящее время», пишет Nation News. Кроме того, итоги расследования совпадают и с неофициальными данными, которые озвучивались через представителей российских ветеранских организаций. «На лбу напишите себе: в Сирии погибло 14 добровольцев…», — заявлял в частности руководитель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Между тем в группах, в которых общаются бойцы ЧВК «Вагнер» и их друзья, назывались имена девяти жертв удара под Дейр-эз-Зором. Как уже писало «URA.RU», товарищи погибших вспомнили всех и разместили в социальных сетях их фото.

Игорь Чукреев
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