{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 марта 2018
17:44  02 марта 2018 0

Челябинец выдвинул свою версию загадочного происшествия на перевале Дятлова. ВИДЕО

Астапенко долгое время изучает материалы загадочной трагедииФото: скрин видео «Перевал Дятлова. Своя версия»
новость из сюжета:
Тайна перевала Дятлова
все новости сюжета

Менеджер по продажам и путешественник из Челябинска Дмитрий Астапенко выдвинул свою версию трагедии, которая произошла на перевале Дятлова. Она озвучена в фильме южноуральской команды Red Off-road Expedition, устраивающей внедорожные экспедиции. Видеоролик доступен на YouTube.

Туристы самостоятельно провели расследование на месте загадочного происшествия и сняли документальный фильм под названием «Перевал Дятлова. Своя версия». В нем Астапенко, который много лет изучает документы о турпоходе на один из самых известных уральских хребтов, предположил, что у одного из туристов оказалась повреждена нога, поэтому группе пришлось изменить маршрут. В итоге путешественники попали в эпицентр непогоды — никто не смог выбраться из снежного плена.

Видео: Evgeny Shatalov, YouTube.

В 1959 году на перевале Дятлова погибла группа туристов. С тех пор это место стало культовым — о нем ходит много легенд, уральские и зарубежные режиссеры снимают фильмы. По некоторым данным, со времени трагедии в результате несчастных случае и естественных причин на перевале погибло более сотни экстремалов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров