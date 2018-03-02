17:44 02 марта 2018 0

Астапенко долгое время изучает материалы загадочной трагедии Фото: скрин видео «Перевал Дятлова. Своя версия»

Менеджер по продажам и путешественник из Челябинска Дмитрий Астапенко выдвинул свою версию трагедии, которая произошла на перевале Дятлова. Она озвучена в фильме южноуральской команды Red Off-road Expedition, устраивающей внедорожные экспедиции. Видеоролик доступен на YouTube.

Туристы самостоятельно провели расследование на месте загадочного происшествия и сняли документальный фильм под названием «Перевал Дятлова. Своя версия». В нем Астапенко, который много лет изучает документы о турпоходе на один из самых известных уральских хребтов, предположил, что у одного из туристов оказалась повреждена нога, поэтому группе пришлось изменить маршрут. В итоге путешественники попали в эпицентр непогоды — никто не смог выбраться из снежного плена.

Видео: Evgeny Shatalov, YouTube.

В 1959 году на перевале Дятлова погибла группа туристов. С тех пор это место стало культовым — о нем ходит много легенд, уральские и зарубежные режиссеры снимают фильмы. По некоторым данным, со времени трагедии в результате несчастных случае и естественных причин на перевале погибло более сотни экстремалов.