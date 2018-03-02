Жена мэра Екатеринбурга Ройзмана ответила на признания мужа в изменах. ВИДЕО

17:57 02 марта 2018 8

Крутеева рассказала, что «есть вещи», которые она не может простить Ройзману Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жена мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Юлия Крутеева прокомментировала измены мужа, о которых политик рассказал журналисту и блогеру Юрию Дудю. В YouTube-шоу уральской ведущей Ольги Чебыкиной «Не принято обсуждать» Крутеева поблагодарила Дудя за поднятую тему и рассказала, таит ли обиду на супруга.

Напомним, в конце января Евгений Ройзман в шоу «Вдудь» рассказал о любовном треугольнике между ним, екатеринбургской журналисткой Аксаной Пановой и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Подробности романа Ройзман обсуждал прямо у себя дома в библиотеке. Как рассказала Крутеева Чебыкиной, интервью проходило при ней. Хотя в какой-то момент она ушла якобы по своим делам.

Крутеева отметила, что не стала расходиться с Ройзманом после его измен, чтобы не рушить свою жизнь. Она также объяснила увлечение мужа другими женщинами его высоким тестостероном. «Если вы хотите темпераментного, страстного, энергичного, сильного мужчину, это означает, что этот мужчина с высоким тестостероном. И если этого тестостерона хватит на вас, поверьте, его хватит и на других, — сказала Крутеева. — У мужчины гораздо более высокие потребности в плане сексуальности, которые табуирует наш социум. На самом деле, они есть, они никуда не деваются. Если человек крупный, если сильный, он будет силен и велик во всем».

Жена мэра заявила, что не хотела бы называть поступки Ройзмана «изменой». По ее мнению, «измена — это когда отнимают квартиру, детей…». При этом она заметила, что не все может простить мужу. «Есть вещи, которые меня задели совсем по-другому. Но это не повод разрушать все остальное: свою жизнь, жизнь других людей», — сказала Юлия Крутеева.

Также она подчеркнула, что благодарна Юрию Дудю за то, что он спросил мэра Екатеринбурга о его личной жизни. «Ситуация, когда всем все было известно давно, но при этом на это было наложено табу, и никто вслух это не произносил, очень неприятная. Он [Дудь] позволил расставить все точки над „i“, — заявила Крутеева. — Конечно, я бы предпочла, чтобы этой истории [измен] вообще не было, но поскольку она есть, то есть».

Напомним, после того, как Евгений Ройзман снялся в шоу «Вдудь», он поучаствовал в еще одном интернет-проекте «Зубарев про бизнес». Перед камерой мэр Екатеринбурга попытался оправдать себя за то, что смаковал подробности своих измен и предательств, и обвинил самого Дудя в том, что тот выводил его на личные темы.