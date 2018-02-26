20:52 26 февраля 2018 0

Всю вину за свой неуверенный вид во «Вдуде» Ройзман возложил на журналиста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман после того, как опозорился в интервью с Юрием Дудем, снялся в очередном интернет-шоу. На этот раз политик стал героем youtube-программы «Зубарев про бизнес» малоизвестного блогера Ивана Зубарева. Перед камерой Ройзман попытался оправдать себя за то, что смаковал подробности своих измен и предательств во «Вдуде» и обвинил в своем провале самого журналиста.

С самого начала Ройзман заявил Зубареву, что во время съемок шоу «Вдудь» чувствовал себя «как на допросе», и возложил на Дудя вину за свой дискомфорт. «Я на самом деле не могу сказать, что был совсем не готов, но не ждал, что он эти вопросы вытащит. Потом, я считаю, что если ты видишь, что собеседник не хочет разговаривать, ну чего лезть-то», — сказал Ройзман.

На замечание Зубарева о том, что Ройзман во время разговора с Дудем сидел «как на сковородке», мэр заявил: «Мне 55 лет, у меня такой жизненный опыт. Я разговаривал и не с такими, как Дудь, я и на допросах насиделся, и на очных ставках. Другое дело, что человек в гостях задает такие вопросы, где-то, может быть, не очень вежливо, не очень комфортно».

В интервью с Зубаревым Ройзман чувствовал себя намного комфортнее Фото: скрин из видео Ивана Зубарева

Не упустил Ройзман и возможность поругаться перед камерой, когда ведущий спросил мэра о том, мог ли он остановить выход «Вдудя». «Есть замечательная пословица, она достаточно жесткая, я ее здесь проговаривать не буду, — заявил Ройзман и тут же передумал. — Вообще она остроумная. Звучит так: бздех не схватишь, в жопу не впятишь. Это русская известная пословица».

Остальная часть 20-минутного интервью Ройзмана была больше похожа на его пиар. Например, звучали такие вопросы: «Какие вы ведете сейчас проекты, которые сделают город лучше? Вы хорошо выглядите, свежо очень. Как вы восстанавливаете энергию и поддерживаете себя в хорошей форме?»

За шесть часов пользователи посмотрели ролик на Youtube около 180 раз. Получить комментарий у Ивана Зубарева не удалось — журналист «URA.RU» написал ему запрос в мессенджере, ответа пока не последовало.

Напомним, в конце января Евгений Ройзман опозорил весь Екатеринбург, рассказав Дудю о любовном треугольнике между ним, екатеринбургской журналисткой Аксаной Пановой и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. То, что региональный истеблишмент знал последние пять лет, но старался не обсуждать, чтобы не наносить репутационный ущерб городу, Ройзман озвучил сам.