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02 марта 2018
01 марта 2018
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Главные новости Ямала
18:20  02 марта 2018 0

Киркоров позавидовал Николаеву из-за верных поклонников на Ямале

День народного единства. Москва, киркоров филипп
Киркорова впечатлило фото Николаева из СалехардаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Король эстрады Филипп Киркоров позавидовал исполнителю Игорю Николаеву. Певец прокомментировал публикацию коллеги в Instagram, в которой Николаев запечатлен с ямальской поклонницей, преодолевшей 200 километров на снегоходе ради концерта своего кумира.

«Невероятно!!! Какой колорит. Оставь адресок, я обязательно посещу», — отозвался мэтр под постом. Ранее в Ямало-Ненецком округе также проходил концерт Филиппа Киркорова, однако его приняли не настолько горячо. До мероприятия он даже просил, чтобы «Газпром» выкупил билеты на его представление для своих сотрудников, писало «URA.RU».

Напомним, чтобы попасть на концерт Игоря Николаева в Салехарде, жительница Ямала в традиционном для коренных народов Севера костюме преодолела 200 километров на снегоходе «Буран». Певец восхитился поступком женщины и разместил совместный снимок в соцсети. Пользователи также положительно отозвались о подобном почитании творчества.

Певец восхитился поступком женщины
Фото: Игорь Николаев, Instagram
Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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