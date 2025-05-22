В Салехарде мужчина избил 17-летнего парня в кафе

В Салехарде возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в избиении 17-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по ЯНАО.
«По версии следствия, в Салехарде 14 апреля подозреваемый, находясь в одном из кафе города, вступил в конфликт с несовершеннолетним. В ходе ссоры, фигурант нанес 17-летнему подростку травмы, причинившие тяжкий вред здоровью», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном приченении тяжкого вреда здоровью. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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