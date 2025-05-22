22 мая 2025

В Салехарде мужчина избил 17-летнего парня в кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту драки возбуждено уголовное дело
По факту драки возбуждено уголовное дело Фото:

В Салехарде возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в избиении 17-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по ЯНАО.

«По версии следствия, в Салехарде 14 апреля подозреваемый, находясь в одном из кафе города, вступил в конфликт с несовершеннолетним. В ходе ссоры, фигурант нанес 17-летнему подростку травмы, причинившие тяжкий вред здоровью», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном приченении тяжкого вреда здоровью. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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В Салехарде возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в избиении 17-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по ЯНАО. «По версии следствия, в Салехарде 14 апреля подозреваемый, находясь в одном из кафе города, вступил в конфликт с несовершеннолетним. В ходе ссоры, фигурант нанес 17-летнему подростку травмы, причинившие тяжкий вред здоровью», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном приченении тяжкого вреда здоровью. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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