22 мая 2025

Ямальцев приглашают посетить весенний этнофестиваль

Фестиваль «Перекресток культур» состоится в Губкинском 31 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль состоится 31 мая (архивное фото)
Фестиваль состоится 31 мая (архивное фото) Фото:

Фестиваль «Перекресток культур» состоится 31 мая в Губкинском (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Фестиваль состоится на территории военно-патриотического клуба „Форпост“ в парке „Юбилейный“», — рассказали в telegram-канале администрации Губкинского. Гостей праздника ждут конкурсы национальных подворий, игры, мастер-классы и выступления творческих коллективов.

Принять участие в фестивале можно по предварительной регистрации. Заявки можно направить до 26 мая.

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Фестиваль «Перекресток культур» состоится 31 мая в Губкинском (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Фестиваль состоится на территории военно-патриотического клуба „Форпост“ в парке „Юбилейный“», — рассказали в telegram-канале администрации Губкинского. Гостей праздника ждут конкурсы национальных подворий, игры, мастер-классы и выступления творческих коллективов. Принять участие в фестивале можно по предварительной регистрации. Заявки можно направить до 26 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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