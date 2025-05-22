Ямальцев приглашают посетить весенний этнофестиваль

Фестиваль состоится 31 мая (архивное фото)
Фестиваль «Перекресток культур» состоится 31 мая в Губкинском (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Фестиваль состоится на территории военно-патриотического клуба „Форпост“ в парке „Юбилейный“», — рассказали в telegram-канале администрации Губкинского. Гостей праздника ждут конкурсы национальных подворий, игры, мастер-классы и выступления творческих коллективов.
Принять участие в фестивале можно по предварительной регистрации. Заявки можно направить до 26 мая.
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