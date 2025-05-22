В выходные в ЯНАО потеплеет до +10 градусов

В Салехарде в выходные дни ожидается потепление до +10 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом URA.RU сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
«В Салехарде 23 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью 6–11 м/с, днем 8–13 м/с. Температура ночью ?1, ?6 градусов, при облачности до +4. Днем 0,+5 градусов, местами до +10», — сообщили синоптики.
В субботу 24 мая на юге округа днем возможен дождь и мокрый снег. Температура ночью ?3, +2, днем +3, +8 градусов. В воскресенье 25 мая сохранится переменная облачность, возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Температура ночью ?4, +1 градус, днем ?1, +4, местами до +9 градусов.
В других населенных пунктах Ямала погодные условия будут менее благоприятными. В Ямальском и Тазовском районах по ночам ожидаются заморозки до ?7 градусов и небольшой снег, а днем температура не поднимется выше +2.
В Новом Уренгое выходные будет облачно с мокрым снегом и температурой воздуха ночью до ?3, днем около нуля. В Ноябрьске прогнозируется небольшое потепление: температура ночью будет около нуля, днем — до +2 градусов, ожидаются осадки в виде снега с дождем. В Надыме синоптики обещают малооблачную погоду с ночной температурой до ?2 и дневной до +2 градусов, при этом ветер усилится до 14 м/с.
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