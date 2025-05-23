Торговые войны США рискуют остановить рост экономики России

Экономист Надоршин: торговые войны США рискуют остановить рост экономики России
© Служба новостей «URA.RU»
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Как бы Трамп не заигрывал с Москвой в рамках геополитики, его торговые войны несут риски экономике РФ, говорит Евгений Надоршин
Как бы Трамп не заигрывал с Москвой в рамках геополитики, его торговые войны несут риски экономике РФ, говорит Евгений Надоршин Фото:

Развязанные администрацией нового президента США Дональда Трампа торговые войны рискуют остановить рост российской экономики, который и так замедлился из-за высокой ключевой ставки. Об этом рассказал в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин.

«Именно внешний негативный шок — не санкции, а само по себе ухудшение среды из-за торговых войн, — станет причиной рецессии. Она не будет кратковременной, потому что те процессы, которые протекают у нас внутри, и которые запустил в мировой экономике Трамп, быстро не остановить. Отсрочки, применяемые американской администрацией, лишь растягивают эффект во времени», — объяснил эксперт.

Надоршин уточнил, что для России торговые войны означают более низкие цены на сырьевой экспорт и уменьшение его объемов. Последствия решений Трампа экспортеры уже ощутили, а скоро почувствует и вся экономика, добавил он. Рецессия, по прогнозу эксперта, начнется в середине этого года и затянется до следующего.

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Развязанные администрацией нового президента США Дональда Трампа торговые войны рискуют остановить рост российской экономики, который и так замедлился из-за высокой ключевой ставки. Об этом рассказал в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. «Именно внешний негативный шок — не санкции, а само по себе ухудшение среды из-за торговых войн, — станет причиной рецессии. Она не будет кратковременной, потому что те процессы, которые протекают у нас внутри, и которые запустил в мировой экономике Трамп, быстро не остановить. Отсрочки, применяемые американской администрацией, лишь растягивают эффект во времени», — объяснил эксперт. Надоршин уточнил, что для России торговые войны означают более низкие цены на сырьевой экспорт и уменьшение его объемов. Последствия решений Трампа экспортеры уже ощутили, а скоро почувствует и вся экономика, добавил он. Рецессия, по прогнозу эксперта, начнется в середине этого года и затянется до следующего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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