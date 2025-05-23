Экономист Зубец: Губернаторы будут выполнять KPI за счет мигрантов и манипуляций со статистикой

Эксперты опасаются, что губернаторы будут стимулировать гостевые роды и привлекать еще больше мигрантов в регионы, чтобы выполнить KPI по рождаемости. Таким мнением с агентством поделился директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
«Губернаторы будут переманивать рожениц из соседних регионов, а также повышать численность населения за счет привлечения мигрантских семей», — говорит экономист. По словам собеседника URA.RU, все основные ресурсы для улучшения демографии в стране находятся на федеральном уровне, а не в регионах. Это единое пособие и другие меры поддержки матерей, семейная ипотека, развитие медицины, строительство поликлиник, детских садов, школ.
«Мы уже видим эти истории, связанные с раздачей недвижимости многодетным семьям из Центральной Азии, — говорит Зубец. — Но надо понимать, что зачастую жилищные сертификаты раздают приезжим не потому, что кому-то на местах это очень нравится, а потому что у них есть план по многодетным семьям, и они должны его выполнять».
Экономист считает, что именно так чиновники будут выполнять и KPI по рождаемости. «Других инструментов у них просто нет», — заявил он. Подробнее о том, каких последствий ожидать от включения в KPI губернаторов показателей рождаемости, читайте в материале URA.RU.
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