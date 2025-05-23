Экономист Зубец: Губернаторы будут выполнять KPI за счет мигрантов и манипуляций со статистикой

Экономист Зубец: Губернаторы будут выполнять KPI за счет мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперты опасаются, что у регионов нет достаточных ресурсов, чтобы иначе влиять на демографию
Эксперты опасаются, что у регионов нет достаточных ресурсов, чтобы иначе влиять на демографию Фото:

Эксперты опасаются, что губернаторы будут стимулировать гостевые роды и привлекать еще больше мигрантов в регионы, чтобы выполнить KPI по рождаемости. Таким мнением с агентством поделился директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

«Губернаторы будут переманивать рожениц из соседних регионов, а также повышать численность населения за счет привлечения мигрантских семей», — говорит экономист. По словам собеседника URA.RU, все основные ресурсы для улучшения демографии в стране находятся на федеральном уровне, а не в регионах. Это единое пособие и другие меры поддержки матерей, семейная ипотека, развитие медицины, строительство поликлиник, детских садов, школ.

«Мы уже видим эти истории, связанные с раздачей недвижимости многодетным семьям из Центральной Азии, — говорит Зубец. — Но надо понимать, что зачастую жилищные сертификаты раздают приезжим не потому, что кому-то на местах это очень нравится, а потому что у них есть план по многодетным семьям, и они должны его выполнять».

Экономист считает, что именно так чиновники будут выполнять и KPI по рождаемости. «Других инструментов у них просто нет», — заявил он. Подробнее о том, каких последствий ожидать от включения в KPI губернаторов показателей рождаемости, читайте в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эксперты опасаются, что губернаторы будут стимулировать гостевые роды и привлекать еще больше мигрантов в регионы, чтобы выполнить KPI по рождаемости. Таким мнением с агентством поделился директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. «Губернаторы будут переманивать рожениц из соседних регионов, а также повышать численность населения за счет привлечения мигрантских семей», — говорит экономист. По словам собеседника URA.RU, все основные ресурсы для улучшения демографии в стране находятся на федеральном уровне, а не в регионах. Это единое пособие и другие меры поддержки матерей, семейная ипотека, развитие медицины, строительство поликлиник, детских садов, школ. «Мы уже видим эти истории, связанные с раздачей недвижимости многодетным семьям из Центральной Азии, — говорит Зубец. — Но надо понимать, что зачастую жилищные сертификаты раздают приезжим не потому, что кому-то на местах это очень нравится, а потому что у них есть план по многодетным семьям, и они должны его выполнять». Экономист считает, что именно так чиновники будут выполнять и KPI по рождаемости. «Других инструментов у них просто нет», — заявил он. Подробнее о том, каких последствий ожидать от включения в KPI губернаторов показателей рождаемости, читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...