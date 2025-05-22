Паромное сообщение через Обь старотовало в 18:00 (архивное фото)
Паромная переправа через Обь начала свою работу. От берега Салехарда и Лабытнанги (ЯНАО) отправились первые рейсы.
«Запуск паромов состоялся вовремя. Со стороны Салехарда стоит очередь из машин», — рассказал читатель URA.RU.
Ранее департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО анонсировал начало работы паромов. Сообщение между Салехардом и Лабытнанги стартовало в 18:00.
Паромная переправа со стороны Салехарда
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!