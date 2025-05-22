22 мая 2025

Первые паромы между Салехардом и Лабытнанги отправились в путь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Паромное сообщение через Обь старотовало в 18:00 (архивное фото)
Паромное сообщение через Обь старотовало в 18:00 (архивное фото) Фото:

Паромная переправа через Обь начала свою работу. От берега Салехарда и Лабытнанги (ЯНАО) отправились первые рейсы.

«Запуск паромов состоялся вовремя. Со стороны Салехарда стоит очередь из машин», — рассказал читатель URA.RU.

Ранее департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО анонсировал начало работы паромов. Сообщение между Салехардом и Лабытнанги стартовало в 18:00.

Паромная переправа со стороны Салехарда
Паромная переправа со стороны Салехарда
Фото:

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Паромная переправа через Обь начала свою работу. От берега Салехарда и Лабытнанги (ЯНАО) отправились первые рейсы. «Запуск паромов состоялся вовремя. Со стороны Салехарда стоит очередь из машин», — рассказал читатель URA.RU. Ранее департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО анонсировал начало работы паромов. Сообщение между Салехардом и Лабытнанги стартовало в 18:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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