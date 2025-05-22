22 мая 2025

Рэпер VERBEE выступит в баре Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рэпер проведет концерт в салехардском баре
Рэпер проведет концерт в салехардском баре Фото:

Рэп-исполнитель VERBEE (настоящее имя Евгений Вербицкий) приедет с концертом в Салехард. Артист выступит в одном из баров.

«Автор хитов „Зацепила“, „Один“, „Фигура“ и участник популярного фита с Кариной Кросс „Не смогу“ даст концерт 31 мая», — рассказали в telegram-канале «Округ белых ночей». Известно, что за одно из своих выступлений в прошлом году рэперу заплатили по райдеру свыше двух миллионов рублей.

Ранее в Салехарде побывал рэп-исполнитель Леша Свик, билеты на концерт которого стоили пять тысяч рублей. Жители ЯНАО, предпочитающие рок-музыку, собираются на концерт группы «Серьга» и Сергея Галанина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рэп-исполнитель VERBEE (настоящее имя Евгений Вербицкий) приедет с концертом в Салехард. Артист выступит в одном из баров. «Автор хитов „Зацепила“, „Один“, „Фигура“ и участник популярного фита с Кариной Кросс „Не смогу“ даст концерт 31 мая», — рассказали в telegram-канале «Округ белых ночей». Известно, что за одно из своих выступлений в прошлом году рэперу заплатили по райдеру свыше двух миллионов рублей. Ранее в Салехарде побывал рэп-исполнитель Леша Свик, билеты на концерт которого стоили пять тысяч рублей. Жители ЯНАО, предпочитающие рок-музыку, собираются на концерт группы «Серьга» и Сергея Галанина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...