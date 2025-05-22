Рэпер VERBEE выступит в баре Салехарда

Рэп-исполнитель VERBEE (настоящее имя Евгений Вербицкий) приедет с концертом в Салехард. Артист выступит в одном из баров.
«Автор хитов „Зацепила“, „Один“, „Фигура“ и участник популярного фита с Кариной Кросс „Не смогу“ даст концерт 31 мая», — рассказали в telegram-канале «Округ белых ночей». Известно, что за одно из своих выступлений в прошлом году рэперу заплатили по райдеру свыше двух миллионов рублей.
Ранее в Салехарде побывал рэп-исполнитель Леша Свик, билеты на концерт которого стоили пять тысяч рублей. Жители ЯНАО, предпочитающие рок-музыку, собираются на концерт группы «Серьга» и Сергея Галанина.
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