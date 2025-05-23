Задержана опасная ОПГ, совершившая серию убийств в Тюменской области и ЯНАО

В Тюменской области пресечена деятельность вооруженной банды, члены которой подозреваются в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений, включая убийства и вымогательство. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Тюменской области.
«В Тюмени сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Тюменской области во взаимодействиями с коллегами из регионального управления Следственного комитета пресекли деятельность вооруженной группы, участники которой подозреваются в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений. По предварительным данным, в период с 2008 по 2025 год злоумышленники совершили ряд убийств, в частности, летом 2023 года устранили одного из своих сообщников», — указано в публикации тюменской полиции.
Кроме того, участники группировки под угрозой насилия заставили бизнесмена из Нового Уренгоя (ЯНАО) платить им деньги. Он на постоянной основе периодически переводил им от 100 000 до 250 000 рублей.
Силовиками были задержаны пять человек, в том числе предполагаемый лидер банды. Следствие предполагает, что организатор уделял особое внимание распределению ролей среди участников, осуществлял координацию их действий, обеспечивал группу огнестрельным оружием, а также совместно с сообщниками разрабатывал и осуществлял нападения на людей. ОПГ совершала преступления на территории Тюменской области и ЯНАО. Задержанных отправили под стражу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.