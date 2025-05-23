Экономист Сафонов: уход отцов в декрет защитит женщин от дискриминации на работе

Когда в декрете по очереди сидят отец и мать ребенка, это в значительной степени помогает избежать дискриминации женщин со стороны работодателей. Таким мнением с URA.RU поделился профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Это сокращает периоды отсутствия на рынке труда женщин и потери страхового стажа, — говорит Сафонов. — Кроме того, женщина в меньшей степени подвергается дискриминации со стороны работодателей». По словам экономиста, такой подход успешно практикуется в Скандинавских странах, где в рамках отпуска по уходу за детьми есть обязательные несколько недель, взять которые может только отец.
В беседе с журналистом агентства, Сафонов отметил, что таким образом на рынке труда происходит выравнивание положения мужчин и женщин. «Мы понимаем, что если и мать, и отец в обязательном порядке уходят в отпуск для ухода за ребенком, работодателю ничего не остается делать, как принимать это как объективные обстоятельства, диктуемые государством, — поясняет он. Профессор уверен, что это в большей степени оказывает воспитательный эффект на работодателей и сокращает проблемы с последующим трудоустройством женщин. Подробнее о том, возможно ли в России по очереди отправлять в декрет и отца и мать, читайте в материале URA.RU.
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