Житель Надыма (ЯНАО) Станислав Новиков записал видеобращение, в котором сообщил, что ему не дают видеться с дочерью, удерживают силой от свиданий с отцом, несмотря на то, что он не лишен родительских прав. По его словам, он часто видит ребенка в синяках и подозревает домашнее насилие. Свою историю он рассказал URA.RU.
"История началась еще в 2021 году, после нашего развода. Я работал на вахте, когда моя уже бывшая жена подала в суд, добиваясь, чтобы меня лишили родительских прав. В 2024 году мне удалось добиться хороших условий опеки, но позже мама детей добилась отмены прежнего решения, якобы я не соблюдал договоренности", — рассказал Станислав Новиков в личной беседе с корреспондентом агентства.
У бывшей жены Станислава две дочери. Старшую он официально удочерил, а младшей является законным отцом. До записи своего обращения он не виделся с дочерью длительное время — работает вахтовым методом на одном из месторождений в округе.
"Примерно семь месяцев не виделись с дочкой. А потом она стала прибегать ко мне домой. Часто ребенок был в грязной одежде, замечал у нее синяки. Дочь часто жаловалась на голод и конфликты со старшей сестрой", — продолжает Станислав.
Несколько дней назад дочь снова пришла к отцу. Он купил ей продукты и повез домой на автомобиле. Девочка домой идти вначале отказывалась, но позже сказала, что в квартиру поднимется сама. Станиславу стало неспокойно и он решил подняться следом.
"Уже в лифте я услышал детские крики. Представляете, через гул лифтовых моторов, этажа за четыре было слышно, как жена попрекает дочь за то, что та была у меня. А ребенок все отрицал. Конечно, я встал на защиту девочки и высказал жене, все что думаю. Может и эмоционально", — признается мужчина.
На следующий день Станислав обратился к директору школы, в которой учатся обе девочки с просьбой, чтобы медик и психолог осмотрели его ребенка. По словам отца, медик рассказал, что у девочки действительно обнаружены небольшие кровоподтеки, но она уверяла, что упала сама. На просьбу увидется с дочерью, его попросили дождаться перемены, но свидание не состоялось. Мать его бывшей супруги, работающая в школе социальным педагогом, заперла девочку в своем кабинете, а после привела туда и старшую дочь. В кабинете они и сидели втроем, пока отец не покинул здание школы.
"Я не выдержал и записал расказ на видео. Просто хочу донести, что надо прийти к какому-то решению. Да, хочу привлечь внимание к ситуации, хотя о ней прекрасно известно и опеке, и правоохранителям", — завершил он.
Источники в силовых структурах подтвердили URA.RU, что им известна эта семья. Жалобы подают оба бывших супруга. А вражда между родителями отражается и на детях.
В пресс-службе УМВД корреспонденту агентства сообщили, что по данному факту назначено проведение проверки. Факт зарегистрирован.
Видеообращение собрало почти сто комментариев. Многие надымчане соглашаются, что ситуация действительно не простая и требует пристального внимания. "Всей правды мы не знаем, но ситуация страшная, требующая огласки, будем надеяться, что компетентные органы разберутся в этом", — пишет Егор. "Женщина о которой ты говоришь, моя сестра. Я подписываюсь под каждым словом и понимаю о чем ты говоришь. У меня с племянницами связи нет больше трех лет, мой номер везде в черном списке", — написала Анастасия. Ее родство с бывшей женой подтвердил и Станислав, в личной беседе с корреспондентом.
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