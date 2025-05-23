Экс-советник главы Минэка спрогнозировал снижение ключевой ставки в три раза

Надоршин: ключевая ставка может снизиться в три раза
© Служба новостей «URA.RU»
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ЦБ начнет снижать ставку, когда экономика перестанет расти, полагает экс-советник главы Минэка Евгений Надоршин
ЦБ начнет снижать ставку, когда экономика перестанет расти, полагает экс-советник главы Минэка Евгений Надоршин Фото:

Ключевая ставка, которую Центробанк с декабря удерживает на уровне 21%, к 2026 году может снизиться втрое. Такой прогноз дал в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал», бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.

Эксперт уточнил, что резкое смягчение денежно-кредитной политики произойдет, если экономика России перейдет к спаду. «В случае рецессии снижение ставки будет быстрым: я к концу этого года ожидаю 13%, в следующем — семь», — сказал он.

Однако экономист подчеркнул, что ЦБ не будет уменьшать показатель, пока экономика продолжает расти. Основа этого роста — высокий потребительский спрос, который Россия не может сбалансировать с предложением, потому что не производит достаточного количества продукции, объяснил собеседник URA.RU.

«Это ведет к перегреву рынка и высокой инфляции. Трудовых ресурсов не хватает, и пополнять их неоткуда, учитывая жесткую миграционную политику», — добавил Надоршин.

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Ключевая ставка, которую Центробанк с декабря удерживает на уровне 21%, к 2026 году может снизиться втрое. Такой прогноз дал в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал», бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин. Эксперт уточнил, что резкое смягчение денежно-кредитной политики произойдет, если экономика России перейдет к спаду. «В случае рецессии снижение ставки будет быстрым: я к концу этого года ожидаю 13%, в следующем — семь», — сказал он. Однако экономист подчеркнул, что ЦБ не будет уменьшать показатель, пока экономика продолжает расти. Основа этого роста — высокий потребительский спрос, который Россия не может сбалансировать с предложением, потому что не производит достаточного количества продукции, объяснил собеседник URA.RU. «Это ведет к перегреву рынка и высокой инфляции. Трудовых ресурсов не хватает, и пополнять их неоткуда, учитывая жесткую миграционную политику», — добавил Надоршин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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