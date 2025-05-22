На переправе Салехард-Лабытнанги запускают паромы

Паромы начнут ходить с 18:00
Паромы начнут свою работу на переправе Салехард — Лабытнанги с 18:00. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Сегодня в 18:00 на переправе Салехард-Лабытнанги планируется запустить паромные перевозки», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Для удобства пассажиров свежие данные доступны в telegram-боте переправы.
Также за паромами можно наблюдать в онлайн-режиме. Уточнить изменения можно у диспетчерской службы
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