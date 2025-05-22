22 мая 2025

На переправе Салехард-Лабытнанги запускают паромы

© Служба новостей «URA.RU»
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Паромы начнут ходить с 18:00
Паромы начнут ходить с 18:00 Фото:

Паромы начнут свою работу на переправе Салехард — Лабытнанги с 18:00. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Сегодня в 18:00 на переправе Салехард-Лабытнанги планируется запустить паромные перевозки», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Для удобства пассажиров свежие данные доступны в telegram-боте переправы.

Также за паромами можно наблюдать в онлайн-режиме. Уточнить изменения можно у диспетчерской службы

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Паромы начнут свою работу на переправе Салехард — Лабытнанги с 18:00. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Сегодня в 18:00 на переправе Салехард-Лабытнанги планируется запустить паромные перевозки», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Для удобства пассажиров свежие данные доступны в telegram-боте переправы. Также за паромами можно наблюдать в онлайн-режиме. Уточнить изменения можно у диспетчерской службы
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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