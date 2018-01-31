18:11 31 января 2018 0

Письма от Киркорова получили в профсоюзах дочерних компаний «Газпрома» Фото: wikipedia.org

Ямальские «дочки» «Газпрома» получили письмо из продюсерского центра Киркорова за подписью самого мэтра с просьбой приобрести билеты на его концерты. Послание рассмешило профсоюзных деятелей дочерних предприятий газовиков, но билеты они купили.

Филипп Киркоров написал письма в общественные профсоюзные организации ямальских филиалов «Газпрома». В письме «Артист», как называет себя с большой буквы певец, просит приобрести билеты для категорий людей особо пострадавших от кризиса, — врачей, учителей, работников бюджетной сферы, также для сотрудников нефтегазовой компании.

Адресаты письма из «объединенной первичной профсоюзной организации» — именно так называется эта структура в дочерних предприятиях «Газпрома» — посмеялись, но сто билетов для своих сотрудников купили.

1/3 Письмо получили в профсоюзных организациях филиалов Газпрома

Стоимость билетов на концерты в ямальских городах Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск, где пройдет тур артиста в конце февраля, варьируется от двух до десяти тысяч рублей. Причем в Новом Уренгое и Ноябрьске пока продано не более половины залов. В не избалованном артистами Надыме с этим получше. Раскуплено уже две трети билетов, поступивших в продажу.

Концертную программу «Я», с которой Филипп Киркоров гастролирует второй год, поставил известный режиссер Франко Драгоне. Бельгийский постановщик цирковых шоу, в числе которых Cirque du Soleil, известен и режиссурой выступлений мировых поп-звезд.

В феврале артист со своим шоу проедет по городам ЯНАО и ХМАО. Концерты пройдут в Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске, Сургуте и Нижневартовске. Официальный партнер концертного тура НК «Лукойл».