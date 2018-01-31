{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 января 2018
18:11  31 января 2018 0

Киркоров попросил сотрудников филиалов «Газпрома» на Ямале купить билеты на его концерты. ФОТО

Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Письма от Киркорова получили в профсоюзах дочерних компаний «Газпрома»Фото: wikipedia.org

Ямальские «дочки» «Газпрома» получили письмо из продюсерского центра Киркорова за подписью самого мэтра с просьбой приобрести билеты на его концерты. Послание рассмешило профсоюзных деятелей дочерних предприятий газовиков, но билеты они купили.

Филипп Киркоров написал письма в общественные профсоюзные организации ямальских филиалов «Газпрома». В письме «Артист», как называет себя с большой буквы певец, просит приобрести билеты для категорий людей особо пострадавших от кризиса, — врачей, учителей, работников бюджетной сферы, также для сотрудников нефтегазовой компании.

Адресаты письма из «объединенной первичной профсоюзной организации» — именно так называется эта структура в дочерних предприятиях «Газпрома» — посмеялись, но сто билетов для своих сотрудников купили.

1/3
Письмо получили в профсоюзных организациях филиалов Газпрома

Стоимость билетов на концерты в ямальских городах Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск, где пройдет тур артиста в конце февраля, варьируется от двух до десяти тысяч рублей. Причем в Новом Уренгое и Ноябрьске пока продано не более половины залов. В не избалованном артистами Надыме с этим получше. Раскуплено уже две трети билетов, поступивших в продажу.

Концертную программу «Я», с которой Филипп Киркоров гастролирует второй год, поставил известный режиссер Франко Драгоне. Бельгийский постановщик цирковых шоу, в числе которых Cirque du Soleil, известен и режиссурой выступлений мировых поп-звезд.

В феврале артист со своим шоу проедет по городам ЯНАО и ХМАО. Концерты пройдут в Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске, Сургуте и Нижневартовске. Официальный партнер концертного тура НК «Лукойл».

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров