22 мая 2025

Житель ЯНАО лишился скутера и свободы за неоднократную езду в пьяном виде

В Лабытнанги суд изъял скутер у пьяного водителя и отправил его в колонию
© Служба новостей «URA.RU»
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У осужденного конфисковали скутер (архивное фото)
У осужденного конфисковали скутер (архивное фото) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) суд вынес приговор мужчине, которого задержали за управление транспортным средством в состоянии опьянения, несмотря на непогашенные судимости за аналогичные правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Установлено, что в 2015 и 2016 годах мужчину привлекли к уголовной ответственности за совершение в состоянии опьянения преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ, судимости по которым не погашены. Не сделав для себя должных выводов, в июне 2024 года он вновь в состоянии опьянения управлял скутером, после чего был задержан сотрудниками ДПС», — рассказали на официальном сайте ведомства.

С учетом ранее совершенных правонарушений, суд назначил виновному один год лишения свободы и конфисковал скутер марки Holing Viking 50. Приговор вступил в законную силу

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В Лабытнанги (ЯНАО) суд вынес приговор мужчине, которого задержали за управление транспортным средством в состоянии опьянения, несмотря на непогашенные судимости за аналогичные правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «Установлено, что в 2015 и 2016 годах мужчину привлекли к уголовной ответственности за совершение в состоянии опьянения преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ, судимости по которым не погашены. Не сделав для себя должных выводов, в июне 2024 года он вновь в состоянии опьянения управлял скутером, после чего был задержан сотрудниками ДПС», — рассказали на официальном сайте ведомства. С учетом ранее совершенных правонарушений, суд назначил виновному один год лишения свободы и конфисковал скутер марки Holing Viking 50. Приговор вступил в законную силу
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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