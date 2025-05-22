Житель ЯНАО лишился скутера и свободы за неоднократную езду в пьяном виде

В Лабытнанги (ЯНАО) суд вынес приговор мужчине, которого задержали за управление транспортным средством в состоянии опьянения, несмотря на непогашенные судимости за аналогичные правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Установлено, что в 2015 и 2016 годах мужчину привлекли к уголовной ответственности за совершение в состоянии опьянения преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ, судимости по которым не погашены. Не сделав для себя должных выводов, в июне 2024 года он вновь в состоянии опьянения управлял скутером, после чего был задержан сотрудниками ДПС», — рассказали на официальном сайте ведомства.
С учетом ранее совершенных правонарушений, суд назначил виновному один год лишения свободы и конфисковал скутер марки Holing Viking 50. Приговор вступил в законную силу
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