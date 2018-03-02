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02 марта 2018
Главные новости Москвы
18:29  02 марта 2018 1

Володин пообещал лично разобраться с домогательствами депутатов: «Девушек в обиду давать нельзя»

Медиа-форум
По словам Володина, вопросы будут решаться с правовой точки зренияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал взять под личный контроль сложившуюся ситуацию вокруг депутата думы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Ранее несколько журналисток обвинили последнего в сексуальных домогательствах.

«Если такие ситуации случаются, девушек в обиду давать нельзя», — цитирует Володина «Новая газета». Он заявил, что думская комиссия по вопросам депутатской этики во главе с председателем Отари Аршбой рассмотрит все поступившие заявления о домогательствах со стороны Слуцкого. Председатель ГД отметил, что подобные вопросы «бесследно не пройдут» и будут решаться с правовой точки зрения.

Ранее несколько парламентских журналисток обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Одна из якобы пострадавших сделала открытое признание: заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе публично обвинила депутата в харассменте, произошедшем, по ее словам, в 2011 году. Как писало «URA.RU», в Госдуме по этому поводу журналисткам посоветовали обратиться в комиссию по этике.

Ксения Томашова
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