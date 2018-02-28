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01 марта 2018
28 февраля 2018
22:30  28 февраля 2018 2

В Госдуме сделали заявления о секс-скандале вокруг депутата Слуцкого

Медиа-форум
Володин утверждает, что был не в курсе скандалаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявившим о домогательствах депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого журналисткам следует обратиться в комиссию по этике. С таким заявлением, после обсуждения ситуации с руководителями всех фракцией и вице-спикерами, выступил спикер думы Вячеслав Володин.

Кандидат в президенты Ксения Собчак, которая также подала заявление в комиссию, пострадавшей не является, а значит, ее обращение учитывать не нужно, считает спикер. Он также пообещал «не проходить мимо» данных обстоятельств. «Но эту проблему нужно решать только в правовом поле. Пока одна сторона обвиняет другую, назначать виноватых без разбирательства было бы неправильно», — цитируют Володина «Ведомости».

Помимо прочего депутат утверждает, что ничего не знал о скандале с харрасментом. Володин отметил, что эта тема, которая стала информационным трендом, зазвучала впервые спустя длительное время, что вызывает много вопросов.

Ранее несколько парламентских журналисток обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Сам депутат подобную информацию отрицает и связывает обвинения с предвыборной кампанией и с целью опорочить его репутацию. «URA.RU» сообщало, что на днях появилось и не анонимное признание: заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе публично обвинила Слуцкого в домогательствах, произошедших, по ее словам, в 2011 году.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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