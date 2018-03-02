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02 марта 2018
21:14  02 марта 2018 0

Блогер Варламов встал на защиту Ельцин Центра. «Я не знаю, почему у некоторых бомбит»

Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Варламов назвал плюсы и минусы музеяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Популярный блогер Илья Варламов поделился впечатлениями о Ельцин Центре. Несмотря на то, что ему не разрешили вести съемку на экшн-камеру, фотограф по достоинству оценил экспозиции. Подробный обзор он опубликовал на своем сайте.

В первую очередь Варламов отметил внешний облик Ельцин Центра со специальной подсветкой на фасаде. Также блогер похвалил выставку, расположенную внутри здания. «Сделано все качественно и интересно. Подача более-менее нейтральна, экспозиция довольно объективная. Я не знаю, почему у некоторых бомбит», — написал он в блоге. Особенное впечатление на Варламова произвела голограмма Ельцина, выступающего на заседании Политбюро, и неоновые графики, отражающие период дефолта. В целом он назвал Ельцин Центр «стильным, хорошим, современным музеем, где много интерактива и подлинных предметов, имеющих отношение к первому президенту».

К отрицательным сторонам блогер отнес небольшую площадь самого музея и тесные залы, а также «колхоз вокруг фото- и видеосъемки». Напомним, ранее фотограф рассказал о конфликте с сотрудниками Центра в середине февраля. Как писало «URA.RU», ему не разрешали вести видеосъемку на экшн-камеру, требовали заполнить на это запрос и пытались выявить малейшие нарушения, сопровождая в течение всего пребывания в музее.

Ксения Томашова
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