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03 марта 2018
02 марта 2018
Главные новости Москвы
06:11  03 марта 2018 0

Основатель «Магнита» раскрыл планы на будущее

Сергей Галицкий рассказал о планах на будущее на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином КондратьевымФото: Администрация краснодарского края

Основатель и бывший генеральный директор «Магнит» Сергей Галицкий намерен продолжить реализовывать свои проекты после продажи акций розничной сети. В планах — реконструкция кинотеатра «Аврора» в Краснодаре и развитие детского футбола. Об этом он рассказал на встрече с краснодарским губернатором Вениамином Кондратьевым.

«Я остался жителем Краснодара, буду продолжать жить здесь и горжусь тем, что меня сделали почетным горожанином. Это большая ответственность, и надо соответствовать», — приводит пресс-служба краевой администрации слова Галицкого, который добавил, что хочет «побыть частным человеком» и заниматься футболом и благоустройством.

Бизнесмен также подтвердил, что не намерен отказывать от начатых проектов вроде реконструкции кинотеатра, развития детского и юношеского футбола, поддержки стадиона ФК «Краснодар» и строительства парка.

В феврале стало известно, что банк ВТБ купил у Сергея Галицкого 29,1% акций «Магнита» за 138 млрд рублей и стал крупнейшим акционером сети. У ее основателя осталось 3%, теперь он миноритарный акционер и не может повлиять на деятельность компании.

Сергей Демин
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