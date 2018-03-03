Основатель «Магнита» раскрыл планы на будущее

06:11 03 марта 2018 0

Сергей Галицкий рассказал о планах на будущее на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым Фото: Администрация краснодарского края

Основатель и бывший генеральный директор «Магнит» Сергей Галицкий намерен продолжить реализовывать свои проекты после продажи акций розничной сети. В планах — реконструкция кинотеатра «Аврора» в Краснодаре и развитие детского футбола. Об этом он рассказал на встрече с краснодарским губернатором Вениамином Кондратьевым.

«Я остался жителем Краснодара, буду продолжать жить здесь и горжусь тем, что меня сделали почетным горожанином. Это большая ответственность, и надо соответствовать», — приводит пресс-служба краевой администрации слова Галицкого, который добавил, что хочет «побыть частным человеком» и заниматься футболом и благоустройством.

Бизнесмен также подтвердил, что не намерен отказывать от начатых проектов вроде реконструкции кинотеатра, развития детского и юношеского футбола, поддержки стадиона ФК «Краснодар» и строительства парка.

В феврале стало известно, что банк ВТБ купил у Сергея Галицкого 29,1% акций «Магнита» за 138 млрд рублей и стал крупнейшим акционером сети. У ее основателя осталось 3%, теперь он миноритарный акционер и не может повлиять на деятельность компании.