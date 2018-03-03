Госдепартамент США призвал «Газпром» возобновить поставки газа на Украину, несмотря на решение Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию выплатить «Нафтогазу» свыше двух миллиардов долларов. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Хизер Нойерт.
«Поставки и транзит газа не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что „Газпром“ будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что она надежный поставщик газа», — заявила Нойерт на своей странице в Twitter.
В пятницу, 2 марта, Стокгольмский арбитраж обязал «Газмпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. В ответ на это российская компания завила о немедленной приостановке транзита и поставок газа через территорию Украины. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания не собирается решать экономическое проблемы Украины за свой счет, напоминает телеканал 360.
Тем временем власти Украины раздумывают над вариантами экономии газа в отсутствие российские поставок. До 7 марта на территории страны действует ограничение потребления газа. Ряд предприятий предлагается перевести на мазут, а школы — временно закрыть, сообщает Nation News. Президент Незалежной Петр Порошенко призвал население снизить температуру в домах на один градус, чтобы разрушить планы российской компании, уточняет «Русская планета».