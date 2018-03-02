«Газпром» объявил о немедленном расторжении контрактов с Украиной

20:01 02 марта 2018 0

«Газпром» не намерен за свой счет «решать экономические проблемы Украины» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Транснациональная энергетическая корпорация «Газпром» решила расторгнуть все контракты с госкомпанией Украины «Нафтогаз» о поставках и транзите газа. Об этом заявил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, обращение опубликовали в официальном аккаунте компании в Twitter.

«„Газпром“ вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК „Нафтогаз Украины“ на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», — приводит слова Миллера RT. Он заявил, что арбитраж принял асимметричное решение по контрактам, руководствуясь двойными стандартами, что нарушило баланс интересов сторон, передает Nation News.

«Газпром», по словам Миллера, не намерен за свой счет «решать экономические проблемы Украины». Продолжать поставлять топливо для компании стало экономически нецелесообразно и невыгодно, передает телеканал 360.

Судебное разбирательство между «Газпромом» и «Нафтогазом» началось в 2014 году. Российская компания хотела добиться выплаты украинской стороной штрафов размером 37 млрд долларов за недобор топлива и другие нарушенные обязательства. В ответ «Нафтогаз» подал встречный иск, в котором потребовал изменения цен на топливо и возмещение переплат за предыдущие сделки.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о «энергетической независимости» страны от «Газпрома». Сейчас, как пишет «URA.RU», на Украине ввели национальный план действий по ограничению потребления природного газа, в связи с чем рекомендуют генерирующим компаниям переходить на мазут и закрывать школы.