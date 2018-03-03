Ссора подростков в школе №4 Советского района ХМАО закончилась трагедией. Пятиклассник достал нож и ударил им одну из обидчиц.
По предварительным данным, у пострадавшей школьницы проникающее ранение брюшной области. Она госпитализирована, ее здоровье вне опасности — органы не задеты, сообщает 2goroda.ru. По одной из версий, пятиклассник был жертвой травли со стороны подростков. Достать нож он мог в результате нервного срыва, устав от издевательств, а девочка могла оказаться первой, кто подвернулся ему под руку.
Эту информацию частично подтвердили в пресс-службе ОМВД по Советскому району. На месте происшествия работают следователи, ведется опрос учеников, учителей и родителей. В соцсетях утверждают, что «мальчик из очень хорошей семьи».
Отметим, череда громких происшествий с нападениями подростков началась с начала 2018 года. В январе в одной из пермских школ произошла кровавая поножовщина, затем подобные инциденты произошли в Челябинской области и в Бурятии.