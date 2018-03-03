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03 марта 2018
02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Югры
19:09  03 марта 2018 2

В Югре пятиклассник ударил ножом ученицу после травли в школе

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож в крови, окровавленный нож, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
Мальчик мог достать нож из-за нервного срываФото: depositphotos.com © URA.RU

Ссора подростков в школе №4 Советского района ХМАО закончилась трагедией. Пятиклассник достал нож и ударил им одну из обидчиц.

По предварительным данным, у пострадавшей школьницы проникающее ранение брюшной области. Она госпитализирована, ее здоровье вне опасности — органы не задеты, сообщает 2goroda.ru. По одной из версий, пятиклассник был жертвой травли со стороны подростков. Достать нож он мог в результате нервного срыва, устав от издевательств, а девочка могла оказаться первой, кто подвернулся ему под руку.

Эту информацию частично подтвердили в пресс-службе ОМВД по Советскому району. На месте происшествия работают следователи, ведется опрос учеников, учителей и родителей. В соцсетях утверждают, что «мальчик из очень хорошей семьи».

Отметим, череда громких происшествий с нападениями подростков началась с начала 2018 года. В январе в одной из пермских школ произошла кровавая поножовщина, затем подобные инциденты произошли в Челябинской области и в Бурятии.

Игорь Чукреев
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