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03 марта 2018
21:09  03 марта 2018 0

Охлобыстин поразил фанатов новым «Простоквашино». «У Шарика голос уставшего мужика». ВИДЕО

Новую версию мультфильма раскритиковали в СетиФото: скриншот видео из Instagram Ивана Охлобыстина

Актер и бывший священник Иван Охлобыстин опубликовал в Instagram фрагмент новой версии мультфильма «Трое из Простоквашино». На записи герои обсуждают число подписчиков и называют друг друга хипстерами, а почтальон Печкин доставляет посылку, заказанную в интернете.

«Без электричества все молоко прокисло, а охранничку нашему хоть бы хны», — жалуется на видео кот Матроскин. «У меня может у самого компьютер не работает, того и гляди все подписчики разбегутся», — отвечает Шарик. Судя по ролику, авторы сохранили привычные сцены мультфильма, добавив современных деталей и перерисовав персонажей.

Подписчики актера раскритиковали новую версию «Трое из Простоквашино». «Бездарщина… К чему коверкать шедевральный мультик?»; «Ужас какой (((неужели дети такие…что б такое им снимать и показывать…»; «У Шарика голос уставшего мужика», — отметили пользователи. При этом часть комментаторов одобрила мультфильм, где Охлобыстин озвучивает почтальона Печкина.

Как писало «URA.RU», ранее детский писатель Эдуард Успенский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Создатель многих культовых мультипликационных персонажей, среди которых Дядя Федор и кот Матроскин, Чебурашка и крокодил Гена, пожаловался на «Союзмультфильм», который лишает его прав на героев.

Игорь Чукреев
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