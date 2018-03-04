Главврач санатория три года взимала дань с подчиненных

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело против главврача детского санатория «Ромашка» по подозрению в вымогательстве взятки, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, начальница с июня 2015 года по февраль 2018 года требовала от своих подчиненных отдавать ей часть зарплаты и премий. Тем, кто отказывался подчиниться, женщина угрожала дисциплинарным взысканием и увольнением. За три года предприимчивый главврач смогла незаконно собрать с подчиненных 870 тысяч рублей.
В настоящее время правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений. Как ранее писало «URA.RU», похожая практика была распространена в одном из уральских колледжей, где руководство взимало деньги со студентов, угрожая недопуском к экзаменам.