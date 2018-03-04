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04 марта 2018
03 марта 2018
08:14  04 марта 2018 0

Названа средняя зарплата российского чиновника

Башня «Исеть». Екатеринбург, чиновники, екатеринбург, менеджеры
Забота о стране оплачивается весьма щедроФото: Александр Мамаев © URA.RU

Средняя зарплата сотрудников федеральных органов власти по итогам 2017 года приблизилась к 120 тыс. рублей. Быстрее всего росли доходы в структурах Федерального казначейства, Следственного комитета РФ и Росреестра.

В среднем федеральные чиновники всех рангов в прошлом году стали получать 118 тыс. рублей, рост составил 2,7%, следует из материалов Росстата. Лидирует в этом отношении аппарат федерального правительства — в месяц его сотрудники зарабатывают более 227 тыс. рублей. Средние зарплаты в администрации президента отстают примерно на 10 тысяч рублей, а в Счетной плате РФ ничего не изменилось с 2016 года — 180,7 тыс. рублей, сообщает РБК. К последнему показателю приблизились после индексации заработки в Совете Федерации, а в Госдуме при росте на 3,6% зарплаты перевалили за 160 тысяч.

Если брать министерства, то больше всего повезло работающим в МЧС — 151,7 тыс. рублей (после 10%-й индексации). Далее следует МИД — 148,7 тыс. рублей и Минфин (138,2 тыс. рублей). Быстрее всего росли доходы в казначействе (рост 33% после сокращения на 27,5% в 2016-м), СК РФ (рост 32,8% — 76,5 тыс. рублей в среднем) Росреестре (рост 23,8% — до 134,4 тыс. рублей).

Конкретные цифры зарплат не разглашаются. Как сообщало «URA.RU», информация о том, сколько получают министры и главы других федеральных ведомств впервые была обнародована по итогам 2016 года. Однако вскоре она исчезла из открытого доступа без объяснения причин.

Владимир Васин
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