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05 марта 2018
04 марта 2018
00:21  05 марта 2018 4

Керлингист Крушельницкий рассказал, как мельдоний оказался в его крови

Во время тренировок войти и подмешать допинг в пищу и воду мог практически кто угодноФото: Александр Крушельницкий, «ВКонтакте»
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Россиянам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому дали возможность выйти на лед Пхенчхана, когда уже были известны результаты допинг-контроля перед финальными соревнованиями. Об этом заявили первые в истории керлинга российские спортсмены — призеры Олимпийских игр, практически сразу лишившиеся награды.

По словам Александра, подмешать мельдоний мог кто угодно. Тренер и врач должны были присутствовать на всех тренировках, в это время в апартаменты мог войти практически любой, у кого была аккредитация.

«Мы жили с тренером и с доктором в одной квартире, но в разных комнатах, — подтвердила данную версию Анастасия Брызгалова в программе Итоги недели с Ирадой Зейналовой на канале НТВ. — И у нас там были закрытые бутылки. И волонтеры туда имели открытый доступ. То есть фактически туда мог зайти кто угодно, любой, у кого есть аккредитация».

При этом организаторы соревнования, давая разрешение на выступление россиян, уже знали о том, что концентрация мельдония в крови Александра многократно превышает допустимую. «Уже после полуфинала знали, что проба положительная, но нам всё равно дали сыграть матч за третье место, да еще и наградили нас через два дня, — пояснила Анастасия, которая сейчас тренируется отдельно от мужа в составе женской сборной. — То есть вот это зачем было сделано — мне вообще не очень понятно».

Напомним, на Олимпийских играх в Пхенчхане российская пара Крушельницкий — Брызгалова стали бронзовыми призерами по керлингу, однако уже через несколько дней были объявлены результаты допинг-контроля. Концентрация мельдония в крови Александра оказалась рекордной, на основании чего атлеты лишились наград, а сам Крушельницкий был дисквалифицирован. Ранее «URA.RU» сообщало, что Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), потому что суд «в любом случае» лишил бы керлингистов медалей. Керлингист заявил, что «никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг».

Евгений Александров
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