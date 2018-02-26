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26 февраля 2018
17:56  26 февраля 2018 3

У керлингиста Крушельницкого обнаружили рекордную концентрацию мельдония

Количество запрещенного вещества у Крушельницкого в 10 раз больше, чем у ШараповойАлександр Крушельницкий, «ВКонтакте»
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал информацию о концентрации мельдония в допинг-пробах российского керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом арбитраж сообщил в мотивировочной части решения суда в соответствующем документе.

Согласно данным CAS, концентрация мельдония в пробе «А» на допинг российского спортсмена составила 8069 нг/мл. В пробе «Б» значение стало меньше — 5721 нг/мл. Количество запрещенного вещества в организме керлингиста в 10 раз превышает содержание того же препарата в пробах теннисистки Марии Шараповой. За 890 нг/мл мельдония ее в сентябре 2016 года дисквалифицировали на 15 месяцев.

Ранее CAS лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого медалей за третье место в дабл-мисте на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Крушельницкий признал факт наличия в его организме мельдония, напоминает «Утро.ру». До этого спортсмен отрицал факт приема допинга, дожидаясь информации о пробе «Б», дополняет VSE42.Ru. В это же время он говорил, что запрещенное вещество ему могли подмешать в напиток. Это мог сделать спортсмен, который не попал на Олимпиаду в Южной Корее, отмечает argumenti.ru.

Иван Шестак
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