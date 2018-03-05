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05 марта 2018
10:06  05 марта 2018 0

Власти опровергли массовые убийства собак перед ЧМ-2018

Места отдыха горожан (проблемы) Курган, бездомная собака
В городах-участниках чемпионата мира по футболу бездомных собак будут отправлять в приютыФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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По распоряжению оргкомитета «Россия-2018» и Министерства спорта все регионы-участники грядущего чемпионата мира по футболу будут обязаны построить приюты для бездомных животных. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды позднее займется проверкой построенных объектов.

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что организаторы чемпионата выступают против жестокого обращения с животными, пишут «Известия». «Никакой утилизации ни в коем случае не будет. Наша общая линия — гуманное обращение с животными», — сообщил он. Строить приюты и пункты передержки в регионах будут по типовым проектам, которые уже были реализованы в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а также Калининграде и Саранске. В остальных городах такие приюты появятся в ближайшее время.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что отловом бездомных собак в Екатеринбурге перед ЧМ-2018 займется ЕМУП «Спецавтобаза». Животных помещают в пункт временного содержания, где их осматривают ветеринары. «Наша цель — не уничтожать собак, а излавливать их и предлагать обществу», — рассказал ранее директор предприятия Нафик Фамиев. Отметим, что в конце прошлого года стало известно об инициативе создания спецподразделения МВД по охране животных. Соответствующее предложение было направлено главе ведомства Владимиру Колокольцеву, сообщал портал RT.

Дарья Корчак
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