16:43 05 марта 2018 1

Шалимов обвинил авторов иска в безграмотности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

НПО автоматики отзывает свой иск к бывшему генеральному директору объединения Леониду Шалимову. Иск был о недополученной выгоде по кредиту в 100 миллионов рублей, который выдал Шалимов в 2015 году подрядчику. НПО выдало кредит своему генподрядчику, чтобы не потерпеть убытки и не потерять федеральные инвестиционные деньги.

«Причину отзыва иска не знаю, завтра в суде объявят. Могу лишь предположить, что иск в свое время составляли и подавали неграмотные в экономическом отношении люди. Возможно, появился кто-то грамотный и решил не заниматься глупостями», — сказал Леонид Шалимов «URA.RU».

По словам Шалимова, генподрядчик работает лишь в интересах НПО автоматики. Поэтому, какой бы процент по кредиту ни был назначен, НПО отдаст за его обслуживание ту же сумму. «Процент за обслуживание кредита включен в стоимость работ. Плюс на минус всегда дает ноль — откуда может быть выгода?» — недоумевает Леонид Шалимов.

Леонид Шалимов до 2016 года возглавлял НПО автоматики. После того как первый пуск «Союза» с нового космодрома «Восточный» был отложен на сутки, гендиректор НПО автоматики Леонид Шалимов получил предписание о неполном служебном соответствии. Пятого мая 2016 года он подал в отставку. Тем не менее Шалимов остался на предприятии в качестве заместителя генерального директора по продукции военно-морского назначения.

Редакция «URA.RU» обратилась за разъяснением по причинам отзыва иска в НПО автоматики. «Я не уполномочена отвечать на этот вопрос. А начальник отдела сейчас отсутствует», — сообщила «URA.RU» сотрудница пресс-службы НПО автоматики.