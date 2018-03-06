Президента встретил в аэропорту губернатор
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Екатеринбург. Борт главы государства приземлился в аэропорту Кольцово, где его встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информационной политики главы региона.
В столице Среднего Урала лидер страны проведет совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования. Также у Путина запланирована поездка в Нижний Тагил, где он пообщается с рабочими «Уралвагонзавода».
Как ранее сообщало «URA.RU», график президента поменялся. В частности, Путин не приедет на Свердловскую киностудию.
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