15:26 06 марта 2018 11

Президента встретил в аэропорту губернатор Фото: департамент информационной политики губернатора

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Екатеринбург. Борт главы государства приземлился в аэропорту Кольцово, где его встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

В столице Среднего Урала лидер страны проведет совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования. Также у Путина запланирована поездка в Нижний Тагил, где он пообщается с рабочими «Уралвагонзавода».

Как ранее сообщало «URA.RU», график президента поменялся. В частности, Путин не приедет на Свердловскую киностудию.