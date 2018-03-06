14:25 06 марта 2018 1

Президент России сделал сотый удар по мячу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Международная федерация футбола (ФИФА) запустила отсчет последних 100 дней до старта игр чемпионата мира в России. В ролике, посвященном финальному подготовительному этапу, засветились мировые звезды спорта и президент Владимир Путин.

Всего в ролике присутствуют 32 спортсмена, представляющих каждую из стран — участниц чемпионата. Все они по очереди жонглируют мячом, сообщает RT. Владимир Путин в кадре появляется последним. Из всех героев видео он единственный, кто не делает финты, а играет в мяч посреди Кремля.

Ранее «URA.RU» писало о том, почему мундиаль затмит Олимпиаду. Стадионы в 11 городах-организаторах уже ждут любителей футбола со всего мира и лучших игроков планеты, а Екатеринбург уже обратил на себя внимание мировых СМИ, когда показал стадион с временными трибунами.