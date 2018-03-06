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06 марта 2018
14:25  06 марта 2018 1

Путин сыграл в футбол в Кремле в честь ЧМ-2018. ВИДЕО

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
Президент России сделал сотый удар по мячуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Международная федерация футбола (ФИФА) запустила отсчет последних 100 дней до старта игр чемпионата мира в России. В ролике, посвященном финальному подготовительному этапу, засветились мировые звезды спорта и президент Владимир Путин.

Всего в ролике присутствуют 32 спортсмена, представляющих каждую из стран — участниц чемпионата. Все они по очереди жонглируют мячом, сообщает RT. Владимир Путин в кадре появляется последним. Из всех героев видео он единственный, кто не делает финты, а играет в мяч посреди Кремля.

Ранее «URA.RU» писало о том, почему мундиаль затмит Олимпиаду. Стадионы в 11 городах-организаторах уже ждут любителей футбола со всего мира и лучших игроков планеты, а Екатеринбург уже обратил на себя внимание мировых СМИ, когда показал стадион с временными трибунами.

Игорь Чукреев
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