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06 марта 2018
Главные новости Свердловской области
16:41  06 марта 2018 5

На Урале задержана беременная воровка-рецидивистка, ограбившая хоккеистов

Серийная воровка пока останется на свободе из-за беременностиФОТО: пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области

В Верхней Пышме сотрудники правоохранительных органов задержали серийную воровку, которую подозревают в краже личных вещей хоккеистов из Екатеринбурга. Как сообщил «URA.RU» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, к моменту задержания рецидивистка успела сбыть награбленное.

«В результате проведенной сыщиками работы удалось не только установить ее личность, но и убедить, дабы не усугублять дальнейшую участь, добровольно явиться в органы внутренних дел с повинной. В краже она созналась. К сожалению, на момент задержания похищенные деньги и телефоны она уже успела сбыть», — отметил Горелых.

Против задержанной возбуждено уголовное по части 2 статьи 158 УК Российской Федерации — «Кража». В данный момент жительница Екатеринбурга 1984 года рождения отпущена под подписку о невыезде. Столь мягкая мера для ранее судимой женщины избрана в связи с тем, что она находится на последних месяцах беременности.

Ранее «URA.RU» рассказывало об инциденте в Верхней Пышме, где 25 февраля была ограблена команда хоккеистов. Пока спортсмены находились на льду, неизвестная проникла в их раздевалку и забрала мобильные телефоны спортсменов и наличные деньги. Позже выяснилось, что на счету воровки целая серия подобных краж в нескольких районах Екатеринбурга.

Сергей Макеев
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