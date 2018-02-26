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26 февраля 2018
25 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
17:34  26 февраля 2018 3

Воровку, ограбившую екатеринбургскую хоккейную команду, ловили студенты УрФУ

Камеры наблюдения не раз снимали подозреваемуюФото: Денис Сухоруков

Ранее студенты УрФУ уже ловили женщину, которая подозревается в ограблении хоккеистов команды «Екатеринбург-2». Ее поймали с поличным 15 февраля, когда она пыталась обокрасть учащихся во время занятий физкультурой. Полицейские отпустили женщину под подписку о невыезде, после чего она продолжила воровать и, вероятно, обокрала хоккеистов.

Студенты заметили в своей раздевалке постороннюю женщину, а после ее ухода оказалось, что их кошельки пусты — неизвестная унесла все деньги. Женщину догнали, остановили. Она обещала все отдать, просила не вызывать полицию и вела себя спокойно.

«Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска задержали указанную женщину. Это оказалась нигде не работающая, ранее судимая местная жительница 1984 года рождения. Как выяснилось, задержанная ранее уже была судима за целую серию аналогичных преступлений. Несколько лет она отсидела, освободилась в 2016 году», — сообщил «URA.RU» Евгений Крюков, сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

Серийная воровка промышляла на территории Кировского, Ленинского и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга. В частности, в новогодние каникулы она ограбила раздевалку артистов в детской филармонии, пока они играли на сцене — ущерб составил 110 тысяч рублей. Женщину регулярно фиксировали камеры наблюдения на местах краж: в театральном институте, ДК Эльмаш, ДК Лаврова, Ельцин Центре. Сейчас ее проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Выяснилось, что женщина беременна, чем она может воспользоваться, чтобы смягчить себе наказание.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 25 февраля в Верхней Пышме была ограблена команда «Екатеринбург-2». Женщина проникла в раздевалку спортсменов во время их игры с командой «Металлург» и украла их мобильные телефоны и кошельки,

Александр Лукманов
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