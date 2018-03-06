18:01 06 марта 2018 29

Кампания Павла Грудинина с самого начала превратилась в скандал, говорят политологи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Публикация объективных доказательств наличия у кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина золота в швейцарском банке ставит жирную точку на его репутации. Как заявил «URA.RU» руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, теперь окончательно понятно, что Грудинин «совершенно не готов к выборам».

Во вторник, 6 марта, «Лайф» опубликовал копию внутренней выписки из швейцарского банка UBS, которая свидетельствует о том, что по состоянию на конце декабря прошлого года у Павла Грудинина хранилось золото объемом свыше 174 тройских унций. Рыночная стоимость такого объема по сегодняшнему курсу превышает 230 тысяч долларов. Примечательно, что сам Грудинин назвал информацию о новых счетах в зарубежных банках «очередным информационным вбросом».

«Он даже не удосужился закрыть все свои вопросы в Европе. Его участие в президентских в выборах сразу превратилось в бесконечный скандал», — пояснил собеседник агентства. По его мнению, любой политической силе, в том числе и КПРФ, «стоит внимательнее подходить к выбору партнеров и попутчиков».

«Помимо фамилии, у человека есть еще биография и репутация. В случае с Грудининым получилось не очень красиво. Один скандал сменяет другой. Возможно, завтра мы узнаем о нем еще что-то новое», — предположил Кузнецов.

Эксперты, опрошенные «URA.RU», сходятся во мнении, что нынешний скандал — далеко не последний. Так, налоговая служба Швейцарии предоставила данные по состоянию на 31 декабря 2017 года. Получается, что Грудинин, подавая 28 декабря документы в ЦИК, соврал про отсутствие золота и наличия счетов — на тот момент они, судя по всему, не были закрыты. Закрыты ли они на сегодняшний день — тоже большой вопрос. По словам политолога Олега Матвейчева, «каждое слово Грудинина приходится перепроверять»: «Думаю, что у Верховного суда достаточно законных оснований для того, чтобы отстранить его от выборов».

Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирателям предстоит выбрать главу государства из восьми кандидатов: Ксении Собчак («Гражданская инициатива») и Владимира Жириновского (ЛДПР), а также Владимира Путина (самовыдвиженец), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Павла Грудинина (КПРФ), Бориса Титова («Партия Роста») и Григория Явлинского («Яблоко»).