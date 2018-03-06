Информацию с участков на президентских выборах будут передавать с помощью блокчейна

20:20 06 марта 2018 2

Наблюдателей снабдят мобильным приложением будущего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На президентских выборах ожидается техническая революция. Наблюдателей снарядят спецприложениями, которые в режиме реального времени будут передавать в Москву информацию с участков. Причем фиксироваться на мобильники будут не только нарушения, но также итоговые протоколы. Основной принцип передачи информации будет строиться на технологии блокчейн, рассказали «URA.RU» в ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ).

Координатор проекта Елена Бабченкова пояснила агентству, что НОМ планирует покрыть своей сетью 95% избирательных участков: «К сожалению, есть сложнодоступные места: на Крайнем Севере или, например, на Чукотке. Кроме того, голосовать будут не только на суше, но и на море — не на каждом корабле ловит связь». Всего на участках 18 марта за выборами будут наблюдать около 100 тысяч человек, говорит представитель НОМ. «В итоге мы получим огромный массив данных, которые будут хранится с помощью технологии блокчейн», — пояснила Бабченкова.

Как объяснили в ходе пресс-конференции в ТАСС координаторы проекта, все материалы (фото и видео) загруженные в мобильное приложение, будут публиковаться на сайте. Координатор по информационным технологиям НОМ Владислав Березуцкий пояснил журналистам, что технология блокчейн гарантирует достоверность и неизменность данных. Первые протоколы будут попадать в систему с часа дня по московскому времени, когда закроются участки на Дальнем Востоке.

В случае, если данным НОК будут противоречить информация ЦИК, то организация заявит в правоохранительные органы, рассказала «URA.RU» Бабченкова. «Будем обращаться как в ЦИК, так и в прокуратуру, чтобы разобраться в чем проблема, и выяснить, какие именно данные верные. Если откажется, что ошибка была за ЦИКом, то будем требовать отмены итогов по данному участку и вводили правильные данные». В подлинности данных наблюдателей сомневаться не приходится, считают в НОК, поскольку пользователи платформы блокчейн регистрируются в системе по своим паспортным данным. Это исключит возможность создания фейковых новостей, а пользователи — верификаторы будут подтверждать попадающую в систему информацию. Как рассказали «URA.RU» координаторы проекта, беспристрастность будет обеспечена и тем, что система блокчейн будет открыта всем наблюдателям, вне зависимости от политических сил, которые они представляют.