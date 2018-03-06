{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из Екатеринбурга он сразу полетит в Тагил
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,50
Динамика за 2 недели
Евро 69,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 марта 2018
20:20  06 марта 2018 2

Информацию с участков на президентских выборах будут передавать с помощью блокчейна

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, робот, гаджеты, робототехника, андроид, инновации, современные технологии, блокчейн, киборг
Наблюдателей снабдят мобильным приложением будущегоФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

На президентских выборах ожидается техническая революция. Наблюдателей снарядят спецприложениями, которые в режиме реального времени будут передавать в Москву информацию с участков. Причем фиксироваться на мобильники будут не только нарушения, но также итоговые протоколы. Основной принцип передачи информации будет строиться на технологии блокчейн, рассказали «URA.RU» в ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ).

Координатор проекта Елена Бабченкова пояснила агентству, что НОМ планирует покрыть своей сетью 95% избирательных участков: «К сожалению, есть сложнодоступные места: на Крайнем Севере или, например, на Чукотке. Кроме того, голосовать будут не только на суше, но и на море — не на каждом корабле ловит связь». Всего на участках 18 марта за выборами будут наблюдать около 100 тысяч человек, говорит представитель НОМ. «В итоге мы получим огромный массив данных, которые будут хранится с помощью технологии блокчейн», — пояснила Бабченкова.

Как объяснили в ходе пресс-конференции в ТАСС координаторы проекта, все материалы (фото и видео) загруженные в мобильное приложение, будут публиковаться на сайте. Координатор по информационным технологиям НОМ Владислав Березуцкий пояснил журналистам, что технология блокчейн гарантирует достоверность и неизменность данных. Первые протоколы будут попадать в систему с часа дня по московскому времени, когда закроются участки на Дальнем Востоке.

В случае, если данным НОК будут противоречить информация ЦИК, то организация заявит в правоохранительные органы, рассказала «URA.RU» Бабченкова. «Будем обращаться как в ЦИК, так и в прокуратуру, чтобы разобраться в чем проблема, и выяснить, какие именно данные верные. Если откажется, что ошибка была за ЦИКом, то будем требовать отмены итогов по данному участку и вводили правильные данные». В подлинности данных наблюдателей сомневаться не приходится, считают в НОК, поскольку пользователи платформы блокчейн регистрируются в системе по своим паспортным данным. Это исключит возможность создания фейковых новостей, а пользователи — верификаторы будут подтверждать попадающую в систему информацию. Как рассказали «URA.RU» координаторы проекта, беспристрастность будет обеспечена и тем, что система блокчейн будет открыта всем наблюдателям, вне зависимости от политических сил, которые они представляют.

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров