{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из Екатеринбурга он сразу полетит в Тагил
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,50
Динамика за 2 недели
Евро 69,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 марта 2018
Главные новости Свердловской области
18:55  06 марта 2018 2

Президент Путин пробудет на Урале дольше, чем ожидалось

Приезд Путина в Нижний Тагил. Необр
Владимир Путин может задержаться в Свердловской областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный федеральный гость Свердловской области — президент России Владимир Путин — задержится в Екатеринбурге. О такой возможности «URA.RU» рассказали представители областной администрации, частично посвященные в график главы государства.

Только в среду, 7 марта, президента ждут с рабочим визитом в Самаре, где глава государства проверит готовность к ЧМ-2018 и встретится с женщинами-предпринимателями. В этой связи собеседники агентства в органах исполнительной власти не исключили, что ночь Владимир Путин проведет в уральской столице.

Президент России прибыл в Свердловскую область с рабочим визитом во вторник, 6 марта. Здесь глава государства посетил «Форум рабочей молодежи», который проходит в Нижнем Тагиле 3—7 марта. Помимо общения с молодыми рабочими, Владимир Путин посмотрел новый трамвай, изготовленный «Уралтрансмашем», а также увидел небольшую презентацию проектов, подготавливаемых к международной выставке «Экспо 2025», на которую заявлен Екатеринбург.

Ответив на девять вопросов молодых работников со всего Урала, президент отправился в Екатеринбург, где проведет совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров