Президент Путин пробудет на Урале дольше, чем ожидалось

Главный федеральный гость Свердловской области — президент России Владимир Путин — задержится в Екатеринбурге. О такой возможности «URA.RU» рассказали представители областной администрации, частично посвященные в график главы государства.
Только в среду, 7 марта, президента ждут с рабочим визитом в Самаре, где глава государства проверит готовность к ЧМ-2018 и встретится с женщинами-предпринимателями. В этой связи собеседники агентства в органах исполнительной власти не исключили, что ночь Владимир Путин проведет в уральской столице.
Президент России прибыл в Свердловскую область с рабочим визитом во вторник, 6 марта. Здесь глава государства посетил «Форум рабочей молодежи», который проходит в Нижнем Тагиле 3—7 марта. Помимо общения с молодыми рабочими, Владимир Путин посмотрел новый трамвай, изготовленный «Уралтрансмашем», а также увидел небольшую презентацию проектов, подготавливаемых к международной выставке «Экспо 2025», на которую заявлен Екатеринбург.
Ответив на девять вопросов молодых работников со всего Урала, президент отправился в Екатеринбург, где проведет совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования.