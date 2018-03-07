Володин предложил сменить работу журналисткам, которые опасаются домогательств в Госдуме

14:21 07 марта 2018 15

Володин прокомментировал обвинения депутата Слуцкого в домогательствах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал одной из журналисток парламентского пула сменить работу, если она опасается возможных домогательств. Такое заявление он сделал, поздравляя женщин с 8 Марта.

«Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу», — цитируют Володина «Ведомости». Комментируя ситуацию с целым рядом жалоб журналисток на домогательства со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, спикер Госдумы отметил, что этим вопросом будут заниматься и пока ясности в нем нет. «Но там есть две стороны, и если в рамках правового разбирательства выяснится, что это провокация? Обидел — извинись, спровоцировал — ответь», — заявил Володин.

Напомним, о домогательствах Слуцкого заявили сразу несколько журналисток — с телеканалов RTVI, «Дождь», а также представительница Русской службы BBC. Вячеслав Володин после этого пообещал взять ситуацию под личный контроль. При этом сам Леонид Слуцкий опровергает все обвинения. «Если у комиссии по этике будут ко мне вопросы, представлю объяснение», — заявил депутат.