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09 марта 2018
19:15  09 марта 2018 0

Ефремов объяснил мат и пьянство на концерте в Самаре. «Не догоняют. Вот и все»

Ефремов считает, что зрители не поняли идею спектакляФОТО: сайт театра «Современник»

Актер Михаил Ефремов прокомментировал свое скандальное выступление, которое не оценили жители Самары. По мнению, артиста зрители не поняли идею спектакля и, не подумав, поверили словам автора негативного поста в соцсети.

«Это Пинтар (британский писатель — прим. ред.), черная английская комедия, — заявил Ефремов. — Немножко не догнали — вот и все. Точнее даже одна женщина не поняла, которая это все писала». Специфика пьесы, по мнению артиста, подразумевала игру, которая была показана во время спектакля. На вопрос журналистов, почему он был на спектакле пьяным, артист ответил следующее: «Якобы. Вот и все. Якобы. Не догоняют». Его слова приводит Lenta.ru.

Ефремов также не согласился с тем, что все зрители остались недовольны. До этого спектакль был показан в Воронеже, где он даже стрелял в зал, и зрителей происходящее просто позабавило, отметил деятель культуры.

Напомним, что 7 марта в Самаре состоялся спектакль театра «Современник», после которого в Facebook актриса самарского театра написала разгромный пост о недостойном поведении Михаила Ефремова. Однако в соцсети нашлись пользователи, которые заступились за любимого артиста.

Виктор Жуков
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