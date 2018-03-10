{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 марта 2018
09 марта 2018
07:44  10 марта 2018 4

Отравление экс-сотрудника ГРУ Скрипаля обсудят в чрезвычайном комитете британского правительства

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, лондон, великобритания, Биг Бен, big ben
Cobra обсудит отравление Скрипаля и его дочериФото: depositphotos.com © URA.RU

На совещании чрезвычайного комитета британского кабинета министров Cobra в числе прочего будет обсуждаться отравление бывшего сотрудника ГРУ и шпиона Сергея Скрипаля. Известно, что совещание состоится в субботу, 10 марта, во второй половине дня, пишет РИА «Новости».

Ранее были оцеплены могилы жены и сына Скрипаля для поиска улик. На месте работали полицейские и медики. Известно, что незадолго до происшествия экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия приезжали на кладбище и оставили цветы на одной из могил.

Скрипаль и его дочь были обнаружены в тяжелом состоянии на лавочке в торговом центре Солсбери днем 4 марта. Сейчас они находятся в коме. Также пострадали еще 19 человек и полицейский, они обращались за медицинской помощью. Установлено, что бывшего сотрудника ГРУ пытались убить нервно-паралитическим веществом.

Издание Financial Times сообщало, что Скрипаль, переехавший в Великобританию после обмена шпионами в 2010 году, продолжил сотрудничество с западными разведками. Возможно, он передавал им данные о своих экс-коллегах по работе.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров