07:44 10 марта 2018 4

Cobra обсудит отравление Скрипаля и его дочери Фото: depositphotos.com © URA.RU

На совещании чрезвычайного комитета британского кабинета министров Cobra в числе прочего будет обсуждаться отравление бывшего сотрудника ГРУ и шпиона Сергея Скрипаля. Известно, что совещание состоится в субботу, 10 марта, во второй половине дня, пишет РИА «Новости».

Ранее были оцеплены могилы жены и сына Скрипаля для поиска улик. На месте работали полицейские и медики. Известно, что незадолго до происшествия экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия приезжали на кладбище и оставили цветы на одной из могил.

Скрипаль и его дочь были обнаружены в тяжелом состоянии на лавочке в торговом центре Солсбери днем 4 марта. Сейчас они находятся в коме. Также пострадали еще 19 человек и полицейский, они обращались за медицинской помощью. Установлено, что бывшего сотрудника ГРУ пытались убить нервно-паралитическим веществом.

Издание Financial Times сообщало, что Скрипаль, переехавший в Великобританию после обмена шпионами в 2010 году, продолжил сотрудничество с западными разведками. Возможно, он передавал им данные о своих экс-коллегах по работе.