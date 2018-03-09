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09 марта 2018
08 марта 2018
05:32  09 марта 2018 0

Британская полиция оцепила могилы жены и сына отравленного экс-полковника ГРУ

Родительский день. Северное и Широкореченское кладбища. Екатеринбург, ангел, кладбище
На месте захоронения родственников Сергея Скрипаля полиция ищет уликиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Полиция Великобритании выставила оцепление на кладбище в Солсбери, где захоронены жена и сын бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, после того, как он был госпитализирован с отравлением нервно-паралитическим веществом.

По информации западных СМИ, таким образом силовики оградили места захоронения родственников экс-разведчика от журналистов. Согласно другой версии, полиция искала какие-либо улики, которое могли бы помочь в расследовании дела.

«Эти кордоны были установлены с единственной целью — изучить этим места и посмотреть, находились ли эти двое под наблюдением у наемников. Они будут искать улики в кустах», — приводит РИА «Новости» слова следователя полиции Уилтшира, который также добавил, что на прошлой неделе Скрипаль и его дочь приезжали на кладбище и оставили цветы у надгробия сына.

5 марта, как напоминает RT, Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания возле торгового центра в Солсбери. Позже стало известно, что они были отравлены, полиция начала расследование по статье «покушение на убийство». Пострадавшие до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Помимо них серьезно пострадал полицейский Ник Бейли, и еще 19 человек обращались в городские больницы за медпомощью.

Сергей Демин
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