Великобритания призвала союзников бойкотировать ЧМ-2018

Британские власти обсуждают возможность бойкотирования Чемпионата мира по футболу 2018 года в России с союзниками в Европе и с США. Они призывают политиков и высокопоставленных чиновников отказаться от поездки на турнир, если в истории с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери обнаружится «российский след».
«Власти обсуждают с США и европейскими союзниками координацию совместной реакции, включая дипломатические, экономические и военные меры, если будет установлено, что убийство Сергея и Юлии Скрипаль было профинансировано Кремлем», — пишет The Times. При этом отмечается, что бойкот чемпионата тоже может войти в перечень мер.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью были найдены мертвыми в Лондоне 6 марта. Предположительно причиной смерти стало отравление. В больницу было госпитализировано также несколько жителей дома, в котором он проживал.
Как писало «URA.RU», ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал голословными обвинения РФ в причастности к отравлению в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он также заявил о готовности Москвы содействовать расследованию.