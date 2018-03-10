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11 марта 2018
10 марта 2018
23:00  10 марта 2018 0

Великобритания призвала союзников бойкотировать ЧМ-2018

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Британские власти обсуждают возможный бойкот с США и странами ЕвропыФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Британские власти обсуждают возможность бойкотирования Чемпионата мира по футболу 2018 года в России с союзниками в Европе и с США. Они призывают политиков и высокопоставленных чиновников отказаться от поездки на турнир, если в истории с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери обнаружится «российский след».

«Власти обсуждают с США и европейскими союзниками координацию совместной реакции, включая дипломатические, экономические и военные меры, если будет установлено, что убийство Сергея и Юлии Скрипаль было профинансировано Кремлем», — пишет The Times. При этом отмечается, что бойкот чемпионата тоже может войти в перечень мер.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью были найдены мертвыми в Лондоне 6 марта. Предположительно причиной смерти стало отравление. В больницу было госпитализировано также несколько жителей дома, в котором он проживал.

Как писало «URA.RU», ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал голословными обвинения РФ в причастности к отравлению в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он также заявил о готовности Москвы содействовать расследованию.

Игорь Чукреев
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