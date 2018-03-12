Екатеринбург признали самым безопасным городом в России

15:36 12 марта 2018 0

Тюмень оказалась самой опасной согласно исследованию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В марте 2018 года столица Урала заняла первое место в рейтинге самых безопасных городов в России согласно исследованию независимого агентства Zoom Market. Специалисты организовали федеральный социологический опрос, главным вопросом которого было: «Насколько безопасно Вы чувствуете себя в городе?»

Другие крупные уральские города оказались менее безопасны. Так, согласно исследованию, Челябинск оказался на 18-й строчке. Столица Прикамья заняла 22-ю позицию, а Тюмень оказалась на последнем, 29-м месте. В тройку самых безопасных городов в России, помимо Екатеринбурга, вошли Москва и Казань.

Рейтинг основывался на оценках жителей 29 российских городов по десятибалльной шкале. Опрос проводился по правилам случайной выборки методом личного интервью. Всего в исследовании приняли участие 2900 респондентов в возрасте от 19 до 54 лет. Ранее Екатеринбург занял третье место в рейтинге по уровню средней зарплаты. По итогам первого квартала 2018 года она составила 38,4 тысячи рублей.